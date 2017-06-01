В России с 1 июня водителям запретили работать с иностранными правами
1 июня 2017 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу для водителей-мигрантов, не имеющих российских прав, передает gazeta.ru.
Поправки были приняты еще в 2013 году, но с тех пор их внедрение неоднократно переносилось. Так планировалось сделать и в этом году, однако в итоге депутаты Госдумы просто физически не успели принять законопроект, откладывающий вступление в силу документа еще на один год.
Из-за этого без работы временно могут остаться около 10 тысяч человек.
Он обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии таковых нарушителю грозит штраф в 50 тысяч рублей. При этом нарушителем в данном случае считается не сам водитель, а его работодатель, который и обязан контролировать исполнение данного запрета.
Однако, по оценкам самих же парламентариев, в настоящее время в стране все еще трудятся около 10 тысяч иностранных водителей, не имеющих российских прав, причем большая их часть в Московском регионе, а также Смоленской и Брянской областях.
Отмечается, что еще одна веская причина, по которой депутаты постоянно откладывали вступление в силу запрета, – неготовность ГИБДД к наплыву такого числа водителей и отсутствие возможности быстро их обслужить.
При этом проходить обучение заново иностранцам не нужно – необходимо лишь сдать один теоретический и два практических экзамена.
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