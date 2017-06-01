Книга Толкина «Берен и Лютиэн» издана спустя 100 лет
1 июня 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Спустя век после написания книга автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов.
История любви Берена и Лютиэн - это история любви смертного мужчины и бессмертного эльфа. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от бессмертия во имя любви.
Новую книгу можно охарактеризовать как очень личную историю, в ней содержатся версии сказочного повествования, являющегося частью эпического «Сильмариллиона».
Книгу редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкин, издание проиллюстрировал Алан Ли, в свое время получивший премию «Оскар» за работу над кинотрилогией Питера Джексона «Властелин колец».
Книга вышла в издательстве HarperCollins в десятую годовщину публикации последней книги о Средиземье «Дети Хурина». Литературовед, специалист по творчеству Толкина Джон Гарт полагает, что для писателя его истории были своего рода экзорцизмом вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал в ходе Первой мировой войны.
«Когда Толкин вернулся из окопов, с лихорадкой, зиму 1916-1917 годов он провел, пытаясь выздороветь. Он потерял двух своих самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, как он был разбит», - рассказывает Гарт.
Затем во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира Толкин увидел, как его жена Эдит танцует на поляне, заросшей белыми цветами - это стало ключевой сценой истории о Берене и Лютиэн.
«Толкин испытал тогда такую радость и восторг, каких, возможно, не испытывал больше никогда», - сказал Гарт, передает BBC.
Алан Ли также работал над фильмами трилогии «Властлин колец».
Для новой книги Кристофер Толкин взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью «Сильмариллиона».
Имена Берен и Лютиэн высечены на надгробном камне Джона Роналда Руэла Толкина и его жены Эдит на кладбище в Оксфорде.
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