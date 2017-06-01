Стартап армянского бизнесмена Epic! привлек $8 млн для расширения свей платформы для детей

PanARMENIAN.Net - Содателям популярного приложения Epic!, основателем и генеральным директором которого является бизнесмен армянского происхождения Сурен Маркосян, удалось привлечь инвестиции в размере $8 млн.

В числе инвесторов для знаменитого стартапа, который имеет все шансы стать «Netflix для книг», крупные компании TransLink Capital, Rakuten Ventures, Menlo Ventures, WI Harper, Brighteye Ventures и Innovation Endeavors, пишет TechCrunch.

По словам руководителей приложения, привлеченная сумма пойдет на расширение платформы, чтобы сделать ее более доступной для детей.

Приложение Epic! представляет собой цифровую библиотеку, включающую около 25 тысяч различных книг и видеофайлов для детей начальной школы или в возрасте от пяти до двенадцати лет. В библиотеке есть и аудиокниги, что позволяет детям и слушать, и читать. Стартап был основан в 2013 году армянином Суреном Маркосяном, начал действовать в 2014 году. На сегодняшний день стартапом пользуется 5 миллионов детей, приложение используют в ряде школ.