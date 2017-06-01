Посол Армении в РФ: Порядка 2.5 млн армян проживают в России

PanARMENIAN.Net - В России проживают около 2.5 млн армян. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Армении в РФ Вардан Тоганян, передает радиостанция «Эхо Москвы».

В Санкт-Петербурге начал работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017). Главной темой форума в 2017 году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний. В рамках форума состоится более 100 мероприятий.

«Мы считаем, что в целом около 2.5 млн армян проживают в России, включая граждан России – их здесь больше, чем граждан Армении», — рассказал дипломат.

При этом Тоганян отметил, что армяне прибывают в Россию не только из родной страны, но и из государств Центральной Азии.

«Многие вернулись в Россию из Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и Грузии», — уточнил он.

ВарданТоганян назначен президентом Армении Сержем Саргсяном на должность посла Армении в России 10 марта 2017 года..