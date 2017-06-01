Посол Армении в РФ: Порядка 2.5 млн армян проживают в России
1 июня 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В России проживают около 2.5 млн армян. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума чрезвычайный и полномочный посол Армении в РФ Вардан Тоганян, передает радиостанция «Эхо Москвы».
В Санкт-Петербурге начал работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017). Главной темой форума в 2017 году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний. В рамках форума состоится более 100 мероприятий.
«Мы считаем, что в целом около 2.5 млн армян проживают в России, включая граждан России – их здесь больше, чем граждан Армении», — рассказал дипломат.
При этом Тоганян отметил, что армяне прибывают в Россию не только из родной страны, но и из государств Центральной Азии.
«Многие вернулись в Россию из Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и Грузии», — уточнил он.
ВарданТоганян назначен президентом Армении Сержем Саргсяном на должность посла Армении в России 10 марта 2017 года..
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