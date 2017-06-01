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Генсек ООН призвал мировое сообщество реформировать ООН

Генсек ООН призвал мировое сообщество реформировать ООН
1 июня 2017 - 18:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал мировое сообщество реформировать ООН. Об этом Гуттериш заявил 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, передает «Газета.Ru».

«Мы должны реформировать ООН, чтобы организация была более эффективной и рентабельной, чтобы была больше связана с потребностями людей», — сказал он, отметив, что активно занимается реформой сектора безопасности и управления.

В Санкт-Петербурге 1 июня начал работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017). Главной темой форума в 2017 году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний. В рамках форума состоится более 100 мероприятий.

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