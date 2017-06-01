Арцрун Ованнисян: Азербайджан уничтожает свои цели и представляет их в качестве армянских
1 июня 2017 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространяемые в течение последних дней Азербайджаном сведения о том, что якобы на линии соприкосновения уничтожен командно-наблюдательный пункт армянских вооруженных сил, не соответствуют действительности. Об этом заявил 1 июня в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«В настоящее время в Азербайджане проходят военные учения, кажется, именно артиллерийские учения, во время которых, видимо, они устанавливают и уничтожают свои же цели, снимают это на видео и представляют в качестве армянских целей, как часто делают в ходе других операций», - сказал Ованнисян, передает Aysor.am.
Касаясь приграничной ситуации, Ованнисян отметил, что обстановка на линии соприкосновения спокойная.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) опровергла вторую за сутки дезинформацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана. Отмечается, что 1 июня Азербайджан заявил о том, что на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил был уничтожен командный пункт и система видеомониторинга, сопроводив сообщение неудачно инсценированной видеозаписью.
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
В Саудовской Аравии начался показ сериала о тяжелой жизни женщин в ИГ На саудовском телеканале MBC начался показ сериала, посвященного нелегкой жизни женщин под пятой «Исламского государства».
Генсек ООН призвал мировое сообщество реформировать ООН Об этом Гуттериш заявил 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
Стартап армянского бизнесмена Epic! привлек $8 млн для расширения свей платформы для детей В числе инвесторов для знаменитого стартапа, который имеет все шансы стать «Netflix для книг», крупные компании TransLink Capital, Rakuten Ventures, Menlo Ventures
Книга Толкина «Берен и Лютиэн» издана спустя 100 лет Спустя век после написания книга автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина о Берене и Лютиэн опубликована и появилась на прилавках книжных магазинов.