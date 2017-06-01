Арцрун Ованнисян: Азербайджан уничтожает свои цели и представляет их в качестве армянских

PanARMENIAN.Net - Распространяемые в течение последних дней Азербайджаном сведения о том, что якобы на линии соприкосновения уничтожен командно-наблюдательный пункт армянских вооруженных сил, не соответствуют действительности. Об этом заявил 1 июня в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В настоящее время в Азербайджане проходят военные учения, кажется, именно артиллерийские учения, во время которых, видимо, они устанавливают и уничтожают свои же цели, снимают это на видео и представляют в качестве армянских целей, как часто делают в ходе других операций», - сказал Ованнисян, передает Aysor.am.

Касаясь приграничной ситуации, Ованнисян отметил, что обстановка на линии соприкосновения спокойная.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) опровергла вторую за сутки дезинформацию, распространенную оборонным ведомством Азербайджана. Отмечается, что 1 июня Азербайджан заявил о том, что на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил был уничтожен командный пункт и система видеомониторинга, сопроводив сообщение неудачно инсценированной видеозаписью.