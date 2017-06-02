Армения разделила победу с Россией в «Детской новой волне»

PanARMENIAN.Net - Первое место в международном конкурсе молодых исполнителей «Детская новая волна-2017» разделили между собой конкурсантки из Армении и России.

Финал конкурса прошел в детском центре «Артек» 1 июня. В нем приняли участие 13 конкурсантов из 11 стран мира: Армения, Россия, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Германия, Израиль, Латвия, Молдавия, Франция, Казахстан, Абхазия.

Первое место заняли Анаит Адамян из Армении и Арина Петрова из России. Второе место досталось израильской юной певице Купер Тали, третье — россиянину Евгению Бойцову.

Приз зрительских симпатий от артековцев получила Амина Жапар из Казахстана, передает РИА Новости.

Ученице Академии популярной музыки Игоря Крутого Анаит Адамян 13 лет, она обладательница второго места на «Детском Евровидении» (2016 г, Мальта).

Арине Петровой из Ижевска — 13 лет, она полуфиналистка телепроекта «Голос. Дети» (команда Пелагеи), лауреат и обладатель Гран-при многих международных музыкальных конкурсов.

В работе жюри приняли участие Евгений Крылатов, Григорий Гладков, Лев Лещенко, Евгений Комбаров, Олег Газманов, Юлианна Караулова. Председатель жюри — продюсер и композитор Игорь Крутой. Конкурс проходил при поддержке министерства образования и науки РФ.