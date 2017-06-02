Трамп: США выходят из Парижского соглашения по климату

PanARMENIAN.Net - Американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, передает Reuters.

Трамп сказал, что при нынешних условиях это невыгодно для США, и пояснил, что к 2025 году страна могла потерять 2.7 млн рабочих мест при исполнении всех положений соглашения. Президент пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

Трамп заявил, что США прекратят исполнять все «необязательные» пункты соглашения уже сегодня, 1 июня.

Свое сожаление по поводу такого решения Вашингтона уже выразил экс-президент США Барак Обама, при котором и было подписано соглашение. В своем заявлении он раскритиковал этот шаг Трампа, но выразил уверенность, что США будут уделять внимание борьбе с изменением климата.

«Я уверен, что наши штаты, города и представители бизнеса активизируются и сделают еще больше, чтобы продолжить дело, и помогут защитить нашу планету для будущих поколений», — говорится в заявлении, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Трампа раскритиковали также канадский министр окружающей среды и изменения климата Кэтрин Маккенна и представители Евросоюза. В частности, министры ФРГ сочли, что это навредит американцам, европейцам и вообще всем жителям Земли.

О намерении выйти из Парижского соглашения Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он неоднократно отрицал теорию об изменении климата, называя ее «аферой». По его мнению, эта теория была разработана Китаем для уничтожения промышленности США.

В феврале 2017 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что старшая дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, советник американского президента, убедили его не подписывать этот указ. По словам собеседников издания, Иванка Трамп считает, что борьба с изменением климата должна быть в приоритете для США.

Однако официально американские политики этот вопрос не поднимали. Тем не менее он обсуждался в конце мая на саммите G7 в Италии. Германии, Франции, Канаде, Великобритании, Японии и Италии не удалось договориться с США по вопросам изменения климата.

«Вся наша дискуссия по климату была тяжелой, если не сказать, разочаровывающей. Пока не ясно, собирается ли Вашингтон оставаться в Парижском соглашении или нет», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Соглашение было подписано в 2015 году 196 государствами. В нем говорилось, что до 2020 года развивающиеся страны получат $100 млрд в год для решения климатических проблем. Эти средства им должны выделить другие государства, которые подписали этот договор.