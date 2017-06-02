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Пентагон: В Мосуле осталось менее тысячи террористов ИГ

Пентагон: В Мосуле осталось менее тысячи террористов ИГ
2 июня 2017 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - В иракском городе Мосул осталось менее тысячи боевиков ИГ («Исламское государство»). Об этом 1 июня сообщил на брифинге официальный представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

«По нашим оценкам, на данный момент в городе (Мосуле — ред.) осталось менее тысячи боевиков», — сказал Диллон журналистам, передает РИА Новости.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

Ранее иракские военные заявили о начале штурма последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГ. Военные освободили восточную часть города, а в феврале 2017 года перешли к операции в западной части.

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Ria.ru: В Мосуле осталось менее тысячи боевиков ИГ*, сообщили в Пентагоне
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