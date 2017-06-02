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Парламент Японии позволит 83-летнему императору отречься от престола

Парламент Японии позволит 83-летнему императору отречься от престола
2 июня 2017 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Японии - Палата представителей - пошла навстречу 83-летнему императору Акихито, пожелавшему отречься от престола.

2 июня депутаты одобрили соответствующий законопроект. Чтобы он обрел силу закона, его должна утвердить - предположительно 9 июня - верхняя палата парламента, Палата советников, пишет Deutsche Welle.

Это будет первый случай отречения японского императора почти за 200 лет. Нынешняя правовая база страны не допускает этой возможности.

По предложению правительства в Токио, Акихито мог бы отречься в день своего 85-летия в декабре 2018 года. Тогда на трон взойдет его старший сын, 56-летний наследный принц Нарухито.

Ссылки по теме:
AFP. Japan parliament passes emperor abdication law
Deutsche Welle: Императору Японии Акихито позволят отречься от престола
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