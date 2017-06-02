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Атака на казино в Маниле: Около 40 человек погибли

Атака на казино в Маниле: Около 40 человек погибли
2 июня 2017 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин. Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки.

Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой. Первоначально считалось, что нападение обошлось без жертв, пишет BBC.

Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы. Правоохранительные органы считают, что преступник действовал в одиночку.

По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, он пытался похитить игровые фишки. Комплекс был закрыт и заблокирован спецслужбами. Операция по нейтрализации нападавшего заняла несколько часов.

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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BBC: При нападении на казино в Маниле погибли как минимум 36 человек
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