Атака на казино в Маниле: Около 40 человек погибли
2 июня 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Десятки людей погибли в результате нападения на казино при отеле Resorts World Manila в столице Филиппин. Местные СМИ сообщают, что почти все они задохнулись. Возможно, причиной этого стал пожар, который начался в комплексе после атаки.
Пока неясно, есть ли среди обнаруженных трупов тело нападавшего. По одной версии, преступник был застрелен полицейскими, по другой - покончил с собой. Первоначально считалось, что нападение обошлось без жертв, пишет BBC.
Поздно вечером по местному времени вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу в казино на территории отеля и поджег игровые столы. Правоохранительные органы считают, что преступник действовал в одиночку.
По версии полиции, причиной нападения могло стать ограбление. Возможно, он пытался похитить игровые фишки. Комплекс был закрыт и заблокирован спецслужбами. Операция по нейтрализации нападавшего заняла несколько часов.
Ранее сообщалось, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
«Трое из Простоквашино» получит продолжение: «Союзмультфильм» снимет 30 новых серий 30 серий мультфильма выйдут в период с 2018 по 2020 год и будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения
Netflix официально закрыл сериал «Восьмое чувство» сестер Вачовски Сериал рассказывал о восьми незнакомых друг с другом героях, которые неожиданно обнаруживали между собой ментальную и эмоциональную связь
На основе «Города грехов» снимут телесериал Место шоураннера занял Глен Мадзара, в фильмографии которого есть такие проекты, как «Щит», «Ходячие мертвецы» и «Дэмиен»
Гроссмейстер Арташес Минасян - в числе лидеров ЧЕ по шахматам В третьем туре 50-летний гроссмейстер черными обыграл итальянца Даниэле Вокатуро и делит 1-9 места