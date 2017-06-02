Маск отказался от должности советника Трампа после выхода из Парижского соглашения

PanARMENIAN.Net - Американский предприниматель Илон Маск объявил, что отказывается от участия в советах при Белом доме в связи с выходом США из Парижского соглашения. Об этом он заявил сразу после того, как президент США Дональд Трамп огласил свое решение по отказу от участия в климатическом пакте.

«Я выхожу из президентских советов. Изменение климата - это реальность. Отказ от Парижа (Парижского соглашения - ред.) не на пользу ни Америке, ни миру», - написал он в Twitter, сообщает Deutsche Welle.

Маск - соучредитель таких известных на весь мир компаний, как Tesla, SpaceX и PayPal - консультировал Белый дом по нескольким вопросам: по теме бизнеса и создания новых рабочих мест, а также инфраструктурным вопросам. Ранее он предупреждал, что прекратит сотрудничество с администрацией президента в случае отказа США от выполнения международного соглашения по климату.

Вслед за Маском от должности советника в Белом доме отказался глава компании The Walt Disney Роберт Айгер.

Глава Facebook Марк Цукерберг также раскритиковал решение Трампа. «Выход из Парижского соглашения по климату наносит урон окружающей среде, экономике и ставит под угрозу будущее наших детей», - написал он.

Цукерберг также добавил, что каждый новый центр хранения и обработки данных Facebook будет работать исключительно за счет возобновляемой энергии.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня, посчитав, что оно имеет мало отношения к климату и невыгодно для Соединенных Штатов. Он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.