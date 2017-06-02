В Ереване потеплеет до +32 градусов

PanARMENIAN.Net - В большинстве регионов Армении в вечерние часы 2 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы будет усиление ветра. Об этом сообщают Армгидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в отдельных местах возможен град. Дожди прогнозируются и в Ереване. Ноуже 3 июня температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

Температура воздуха в Ереване 2 июня составит в среднем 26-28 градусов тепла, однако уже 5 июня столбик термометра поднимется до 30-32 градусов тепла.