Землетрясение в Азербайджане ощущалось и на территории Карабаха

PanARMENIAN.Net - 2 июня, в 10:15 по ереванскому времени, сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.4 с эпицентром на территории Азербайджана в 60 км к северо-востоку от города Мингечаур.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Подземные толчки ощущались и в городе Степанакерт в Карабахе (силой 3 балла).

Географические координаты эпицентра – 41.10˚ северной широты и 47.54˚ восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 12 км.

11 мая, в 07:37 сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА было получено сообщение, что в 07:23 в Азербайджане в 23 км к северо-западу от города Ширван произошло землетрясение. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов.