Гроссмейстер Арташес Минасян - в числе лидеров ЧЕ по шахматам
2 июня 2017 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Минске мужском чемпионате Европы после 3 туров стопроцентный результат имеют 9 шахматистов, в том числе армянский гроссмейстер Арташес Минасян. Он одержал 3 победы подряд.
В третьем туре 50-летний гроссмейстер черными обыграл итальянца Даниэле Вокатуро и делит 1-9 места.
По 2.5 очка в активе Гранта Мелкумяна и Оганес Габузяна. Последний после двух побед подряд сыграл вничью в третьем туре и выбыл из числа лидеров. Он делит 10-56 места.
Завен Андриасян, Айк Мартиросян, Арман Пашикян, Мануэль Петросян, Сергей Мовсесян, Габриэль Саргсян, Тигран Арутюнян, Арман Микаелян и Геворг Арутюнян набрали по 2 очка.
22 лучших получат право участия в Кубке мира.
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