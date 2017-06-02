Гроссмейстер Арташес Минасян - в числе лидеров ЧЕ по шахматам

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Минске мужском чемпионате Европы после 3 туров стопроцентный результат имеют 9 шахматистов, в том числе армянский гроссмейстер Арташес Минасян. Он одержал 3 победы подряд.

В третьем туре 50-летний гроссмейстер черными обыграл итальянца Даниэле Вокатуро и делит 1-9 места.

По 2.5 очка в активе Гранта Мелкумяна и Оганес Габузяна. Последний после двух побед подряд сыграл вничью в третьем туре и выбыл из числа лидеров. Он делит 10-56 места.

Завен Андриасян, Айк Мартиросян, Арман Пашикян, Мануэль Петросян, Сергей Мовсесян, Габриэль Саргсян, Тигран Арутюнян, Арман Микаелян и Геворг Арутюнян набрали по 2 очка.

22 лучших получат право участия в Кубке мира.