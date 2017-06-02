На основе «Города грехов» снимут телесериал

PanARMENIAN.Net - Студии TWC и Dimension Films разрабатывают телесериал на основе графических романов Фрэнка Миллера «Город грехов». Место шоураннера занял Глен Мадзара, в фильмографии которого есть такие проекты, как «Щит», «Ходячие мертвецы» и «Дэмиен».

Первую серию перезапуска снимет Лен Уайзман. Режиссер «Другого мира» уже работал на телевидении, где ставил эпизоды сериалов «Гавайи 5.0», «Сонная Лощина» и «Люцифер», пишет «КиноПоиск».

Ожидается, что новый «Город грехов» будет отличаться от полнометражных фильмов. Прежде всего он станет ближе к исходному материалу Миллера.

Серия нуар-комиксов «Город грехов» зародилась в апреле 1991 года. Действие развивается в вымышленном городе Бэйзин на западе США, где уровень преступности зашкаливает.

«Город грехов» был впервые экранизирован в 2005 году. Режиссерское кресло поделили на троих Роберт Родригес, Квентин Тарантино и Фрэнк Миллер. За основу взяли первую, третью и четвертую книги, постаравшись максимально воплотить визуальный стиль автора. Премьера состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм получил технический приз за визуальное решение картины.

Первый фильм заработал в мировом прокате 158 млн долларов, но продолжение появилось нескоро. «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» хоть и собрал часть актерского состава из оригинального фильма, но в прокате провалился. Картина с бюджетом в 65 млн долларов собрала всего 39,4 миллиона, поставив крест на дальнейшем развитии франшизы.