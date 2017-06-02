На основе «Города грехов» снимут телесериал
2 июня 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Студии TWC и Dimension Films разрабатывают телесериал на основе графических романов Фрэнка Миллера «Город грехов». Место шоураннера занял Глен Мадзара, в фильмографии которого есть такие проекты, как «Щит», «Ходячие мертвецы» и «Дэмиен».
Первую серию перезапуска снимет Лен Уайзман. Режиссер «Другого мира» уже работал на телевидении, где ставил эпизоды сериалов «Гавайи 5.0», «Сонная Лощина» и «Люцифер», пишет «КиноПоиск».
Ожидается, что новый «Город грехов» будет отличаться от полнометражных фильмов. Прежде всего он станет ближе к исходному материалу Миллера.
Серия нуар-комиксов «Город грехов» зародилась в апреле 1991 года. Действие развивается в вымышленном городе Бэйзин на западе США, где уровень преступности зашкаливает.
«Город грехов» был впервые экранизирован в 2005 году. Режиссерское кресло поделили на троих Роберт Родригес, Квентин Тарантино и Фрэнк Миллер. За основу взяли первую, третью и четвертую книги, постаравшись максимально воплотить визуальный стиль автора. Премьера состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм получил технический приз за визуальное решение картины.
Первый фильм заработал в мировом прокате 158 млн долларов, но продолжение появилось нескоро. «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» хоть и собрал часть актерского состава из оригинального фильма, но в прокате провалился. Картина с бюджетом в 65 млн долларов собрала всего 39,4 миллиона, поставив крест на дальнейшем развитии франшизы.
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