2 июня. В Москве идет снег
2 июня 2017 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Мокрый снег идет в центре Москвы.
В московском метеобюро сообщили, что в Москве в течение всего дня сохранится сильный ветер, пишет «Интерфакс».
«С 8:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», - сказали в метеослужбе.
В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что в Москве с 12:30 до 23:00 ожидаются гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с.
Из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к травмированию людей и дорожным заторам.
По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы 12-17 м/с. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.
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