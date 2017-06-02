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Netflix официально закрыл сериал «Восьмое чувство» сестер Вачовски

Netflix официально закрыл сериал «Восьмое чувство» сестер Вачовски
2 июня 2017 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Стриминг-гигант Netflix официально объявил, что сериал «Восьмое чувство» сестер Ланы и Лилли Вачовски будет состоять только из двух сезонов.

Обязанности шоураннера на проекте, кроме сестер Вачовски, исполнял также Дж. Майкл Стражински.

«После 23 эпизодов, 16 городов и 13 стран, история «Восьмого чувства» приближается к концу. Сериал получился именно таким, каким мы и поклонники мечтали, чтобы он был: яркий, эмоциональный, ошеломляющий, смелый и совершенно незабываемый. Никогда не было более многонационального шоу с в равной степени разнообразными и международными актерским составом и съемочной группой, что подтверждалось сообществом очень преданных поклонников по всему миру. Мы благодарим Лану, Лилли, Джо и Гранта Хилла за их видение, а также весь актерский состав и съемочную группу за их мастерство и преданность делу», — заявила вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд, пишет «КиноПоиск» со ссылкой на Variety.

Сериал рассказывал о восьми незнакомых друг с другом героях, которые неожиданно обнаруживали между собой ментальную и эмоциональную связь.

Первый сезон «Восьмого чувства» вышел в 2015-м. В мае 2017-го были опубликованы новые серии. Также у сериала был прошлогодний рождественский выпуск.

Ссылки по теме:
Engadget. Netflix cancels 'Sense8' after two seasons
Kinopoisk.ru: Netflix закрыл сериал «Восьмое чувство» сестер Вачовски
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