«Трое из Простоквашино» получит продолжение: «Союзмультфильм» снимет 30 новых серий

PanARMENIAN.Net - «Союзмультфильм» снимет продолжение мультсериала «Трое из Простоквашино».

30 серий мультфильма выйдут в период с 2018 по 2020 год и будут сняты в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D изображения.

«В период с 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма о деревне «Простоквашино» и ее героях. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму». Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии - 6.5 минут», - сообщили в студии, пишет «Интерфакс».

Там отметили, что генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем - Елена Чернова, а Маргарита Брусницина - креативным продюсером и шеф-редактором.

«Задача нового проекта - показать, как изменилось «Простоквашино» вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях - таких как семья, дом, забота о близких», - отметила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Мультфильм «Трое из Простоквашино» был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Он был представлен в 1978 году.

Студия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года. За восемьдесят лет ее существования было создано более 1.5 тыс мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках.