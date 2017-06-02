Мовсисян рассказал, почему уехал из «Спартака» (видео)
2 июня 2017 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский общенациональный спортивный телеканал «Матч ТВ» подготовил репортаж про армянского нападающего, выступающего за американский «Реал Солт-Лейк» Юру Мовсисяна.
Мовсисян рассказал в интервью телеканалу о золоте, который выиграл в составе российского «Спартака», о причинах перехода в «Реал Солт-Лейк» и о ЧМ в России.
«Здесь (в «Реал Солт-Лейк2 - ред.) нет такого сумасшествия в футболе, как в «Спартаке». Я играл в разных клубах, но «Спартак» – это «Спартак». Они лучшие, и наконец-то они это доказали. Это лучший и величайший клуб в стране. Вы сами сейчас видите, что происходит в Москве», - сказал Мовсисян, говоря о победе российского клуба в Чемпионате России.
Он отметил, что ему трудно сравнивать бывшую и нынешнюю команду.
«Сложно конечно сравнивать эти две лиги. MLS – лига, которая растет и развивается год за годом. В российской лиге, самыми сильными командами являются «Спартак», ЦСК, «Зенит», «Краснодар». В MLS все команды приблизительно одного уровня, между ними нет такой большой разницы, как в российской лиге», - сказал Мовсисян.
Говоря о своих успехах в «Спартаке», Мовсисян отметил, что это то, что он будет всегда помнить.
«Это один из моих рекордов в России, который до сих пор не побит, если кто-нибудь когда-нибудь забьет в своей первой игре за «Спартак» три гола, я обязательно скажу «поздравляю2, - подчеркнул Мовсисян.
Он также признался, что следит за играми «Спартака», и общается с игроками.
Говоря о том, почему он покинул российский клуб. Мовсиясн подчеркнул, что для него всегда самым важным была семья, и ему было тяжело находиться от них далеко в России.
«Это были для меня прекрасные пять лет. Очевидно, что когда я играл за «Спартак» – это было лучшее, что было в моей карьере. Не было никаких других причин, я просто хотел вернуться в США, МЛС. Вернуться туда, где хорошо моей жене и детям», - добавил футболист.
Мовсисян перешел в «Спартак» в 2013 году. В январе 2016 года форвард был арендован клубом MLS (Главной лиги футбола - высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде) «Реал Солт-Лейк», соглашение было рассчитано до 1 декабря 2016 года. В октябре американский «Реал Солт-Лейк» приобрел трансфер армянского футболиста Юры Мовсисяна у «Спартака».
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