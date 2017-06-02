Личные вещи принцессы Леи уйдут с молотка на аукционе в США
2 июня 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Аукционный дом Profiles in History выставил на торги личные вещи актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс, которые скончались в конце 2016 года.
В числе лотов — вещи Рейнольдс со съемок «Поющих под дождем», а также предметы со съемочной площадки «Звездных войн», в том числе бронзовая статуэтка Йоды. Часть средств, вырученных с продажи, пойдет на нужды фондов, занимающихся вопросами психического здоровья, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца. Ее мать скончалась на следующий день. Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
Microsoft заплатит пользователям за использование поисковика Bing вместо Google Компания пошла на такой шаг в попытках переманить юзеров Google. Пока программа работает для жителей Великобритании
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
В Армении может открыться центр Института Гете Вопрос основания Центра Института Гете был обсужден в контексте возможностей распространения в Армении немецкого языка наряду с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка.
«Пробка» ресторатора-армянина вошла в топ-5 лучших заведений Петербурга Ресторан «Пробка» известного российского ресторатора-армянина, ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Арама Мнацаканова вошел в рейтинг топ-100 заведений Санкт-Петербурга, составленный Antenna Daily.