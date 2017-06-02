«Пробка» ресторатора-армянина вошла в топ-5 лучших заведений Петербурга
2 июня 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Ресторан «Пробка» известного российского ресторатора-армянина, ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Арама Мнацаканова вошел в рейтинг топ-100 заведений Санкт-Петербурга, составленный Antenna Daily.
В первую пятерку лучших ресторанов Петербурга попали известные заведения — Duo Gastrobar и Тартарбар, ресторан Матильды и Сергея Шнурова — Кококо, на четвертом — «Пробка», на пятом — ресторан итальянской кухни Il Lago dei Cigni, передает Sputnik-Армения.
Список топ-100 ресторанов Санкт-Петербурга составляли шеф-повара, журналисты, пишущие о ресторанах, рестораторы. Они выбрали лучшие заведения общепита (по данным на весну 2017 года). На дверях лучших ресторанов города можно увидеть специальный стикер, который даст понять посетителям, что именно это место посещают и рекомендуют к посещению профессионалы.
В одном из интервью Мнацаканов признавался, что для него успешный ресторан — это счастливая команда и счастливые гости.
Мнацаканов ранее признавался, что его как армянина потрясла культура еды в Италии, где «все очень похоже на Армению – солнце, горы, зелень, шумные рынки, очень гостеприимные и говорливые люди».
Под впечатлением Италии Мнацаканов в 2001 году открыл винный бар «Пробка», где было много итальянского вина и разные закуски. Получился успешный проект, и уже через год Арам привез итальянского повара и открыл рядом с баром ресторан IL Grappolo. Однако все по-прежнему называют это место «Пробкой» или просто «К Араму».
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