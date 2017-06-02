// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении может открыться центр Института Гете

В Армении может открыться центр Института Гете
2 июня 2017 - 17:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Центр Института Гете может быть основан в Армении. Об этом стало известно в ходе встречи 2 июня президента Армении Сержа Саргсяна и президента Института Гете Клауса-Дитера Лехмана.

Вопрос основания Центра Института Гете был обсужден в контексте возможностей распространения в Армении немецкого языка наряду с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка, сообщает пресс-служба главы Армении.

Саргсян выразил готовность, что в случае, если такое решение будет принято, оказать реализации этой инициативы содействие со стороны государства. Он также выразил надежду на то, что визит господина Лехмана в Армению станет новым началом в развитии армяно-германского культурно-образовательного сотрудничества и, таким образом, также будет способствовать укреплению двусторонних межгосударственных отношений.

В 2017 году Армения и Германия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение этих прошедших лет армяно-германские отношения развивались только по нарастающей. Так, налажен политический диалог на высоком уровне, сформированы также стабильные межпарламентские отношения, успешно развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество в образовательной, культурной сферах и на децентрализованном уровне.

Все это, по убеждению Саргсяна, является хорошей основой для того, чтобы стимулировать еще более углубленное изучение немецкого языка в Армении, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению двусторонних связей во всех взаимовыгодных сферах.

Лехман, в свою очередь, заверил, что Институт Гете приложит максимум усилий для развития сотрудничества с Арменией.

Институт имени Гёте — германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. Наиболее важной задачей является обучение немецкому языку как иностранному. Также целью Института является усиление межкультурного взаимодействия с Германией, которое включает не только обмен фильмами, музыкой, литературой, но также и общественными ценностями. Организация названа в честь выдающегося немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте.

 Самое значимое
Председателем Национального Собрания Армении избран Ара БаблоянПредседателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РАОппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полициюДочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Хачатуров освобожден от должности секретаря СНБ АрменииХачатуров освобожден от должности секретаря СНБ Армении
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Швейцарии запустили гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы Завод располагается недалеко от Цюриха. Для высасывания углекислого газа применяется технология DAC (Direct air capture), прямой захват и очистка воздуха
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
«Пробка» ресторатора-армянина вошла в топ-5 лучших заведений Петербурга Ресторан «Пробка» известного российского ресторатора-армянина, ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Арама Мнацаканова вошел в рейтинг топ-100 заведений Санкт-Петербурга, составленный Antenna Daily.
Личные вещи принцессы Леи уйдут с молотка на аукционе в США В числе лотов — вещи Рейнольдс со съемок «Поющих под дождем», а также предметы со съемочной площадки «Звездных войн», в том числе бронзовая статуэтка Йоды