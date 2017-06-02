В Армении может открыться центр Института Гете

PanARMENIAN.Net - Центр Института Гете может быть основан в Армении. Об этом стало известно в ходе встречи 2 июня президента Армении Сержа Саргсяна и президента Института Гете Клауса-Дитера Лехмана.

Вопрос основания Центра Института Гете был обсужден в контексте возможностей распространения в Армении немецкого языка наряду с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка, сообщает пресс-служба главы Армении.

Саргсян выразил готовность, что в случае, если такое решение будет принято, оказать реализации этой инициативы содействие со стороны государства. Он также выразил надежду на то, что визит господина Лехмана в Армению станет новым началом в развитии армяно-германского культурно-образовательного сотрудничества и, таким образом, также будет способствовать укреплению двусторонних межгосударственных отношений.

В 2017 году Армения и Германия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, Саргсян с удовлетворением констатировал, что в течение этих прошедших лет армяно-германские отношения развивались только по нарастающей. Так, налажен политический диалог на высоком уровне, сформированы также стабильные межпарламентские отношения, успешно развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество в образовательной, культурной сферах и на децентрализованном уровне.

Все это, по убеждению Саргсяна, является хорошей основой для того, чтобы стимулировать еще более углубленное изучение немецкого языка в Армении, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению двусторонних связей во всех взаимовыгодных сферах.

Лехман, в свою очередь, заверил, что Институт Гете приложит максимум усилий для развития сотрудничества с Арменией.

Институт имени Гёте — германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. Наиболее важной задачей является обучение немецкому языку как иностранному. Также целью Института является усиление межкультурного взаимодействия с Германией, которое включает не только обмен фильмами, музыкой, литературой, но также и общественными ценностями. Организация названа в честь выдающегося немецкого поэта Иоганна Вольфганга фон Гёте.