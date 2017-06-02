К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
2 июня 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Открытие бюста состоится в День рождения композитора и дополнит ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Вечером того же дня все участники соберутся на церемонию открытия Международного конкурса имени А. И. Хачатуряна, которая пройдет в Академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване.
Автором бюста являеется заслуженный художник Армении, консул Национального общества искусств США, московский скульптор Микаэль Согоян,
В церемонии открытия примут участие министр культуры Армении Армен Амирян, члены жюри международного конкурса имени Арама Хачатуряна, дирижеры Эдуард Топчян и Сергей Смбатян, ректор ереванской государственной консерватории Шаген Шагинян, директор дома-музея Арама Хачатуряна Армине Григорян, директор конкурса имени Арама Хачатуряна Анна Тер-Овакимян, председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян, председатель хоровой ассоциации Армении Давид Казарян, музыкальная общественность.
Созданию бюста Арама Хачатуряна оказал свое содействие российский предприниматель и меценат армянского происхождения Армен Садгян. Скульптура была безвозмездно передана в январе 2017 года, министерству культуры Армении.
2 февраля 2017 года, аналог скульптурного образа А. И. Хачатуряна был подарен московской консерватории имени П. И. Чайковского в честь 150-летия ее основания..
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