В Швейцарии запустили гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы
2 июня 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарская компания Climeworks запустила первый и крупнейший в мире коммерческий завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы Земли. Об этом сообщает Science News.
Завод располагается недалеко от Цюриха. Для высасывания углекислого газа применяется технология DAC (Direct air capture), прямой захват и очистка воздуха. Она предполагает использование волокнистого губчатого фильтрующего материала, пропитанного специальными химическими веществами (аминами — производными аммиака, которые связываются с углекислым газом). Проходящий через этот фильтр воздух очищается от углекислого газа, пишет Lenta.ru.
Аналогичные технологии используются на МКС и подводных лодках. Ожидается, что в год завод будет собирать до 900 тонн газа (ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 миллиардов тонн парниковых газов), что эквивалентно выбросам от примерно 200 автомобилей. Соединение затем планируется продавать сельскохозяйственным производителям, в частности, на выращивание овощей.
Эксперты неоднозначно относятся к заводу Climeworks. В 2015 году Национальная Академия наук, инженерии и медицины (США) выпустила доклад, в котором отмечалось, что деятельность подобных предприятий не приведет к сокращению выбросов парниковых газов.
Несмотря на это, проект компании Climeworks поддержан Швейцарским федеральным управлением энергетики и ЕС, а также стал победителем конкурса Virgin Earth Challenge.
Самое значимое
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
Последние новости
Microsoft заплатит пользователям за использование поисковика Bing вместо Google Компания пошла на такой шаг в попытках переманить юзеров Google. Пока программа работает для жителей Великобритании
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
В Армении может открыться центр Института Гете Вопрос основания Центра Института Гете был обсужден в контексте возможностей распространения в Армении немецкого языка наряду с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка.
«Пробка» ресторатора-армянина вошла в топ-5 лучших заведений Петербурга Ресторан «Пробка» известного российского ресторатора-армянина, ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Арама Мнацаканова вошел в рейтинг топ-100 заведений Санкт-Петербурга, составленный Antenna Daily.