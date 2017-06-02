// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Microsoft заплатит пользователям за использование поисковика Bing вместо Google

Microsoft заплатит пользователям за использование поисковика Bing вместо Google
2 июня 2017 - 19:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft запустила программу вознаграждения за использование поисковика Bing.

Компания пошла на такой шаг в попытках переманить юзеров Google. Пока программа работает для жителей Великобритании, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Для того чтобы начать получать бонусы, пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковый запрос юзер получит подарочные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании, в том числе в Windows и Xbox.

Также в программе предусмотрены несколько уровней: новички смогут зарабатывать не боле 10 очков в день, продвинутые пользователи — до 50 очков.

В апреле пользователи сети обратили внимание на то, что сервис машинного перевода Bing, принадлежащий одноименному поисковику Microsoft, начал переводить U.S.A. как «Российская Федерация». В действительности ошибка появилась из-за особенностей алгоритма одобрения варианта перевода. По этой причине в августе 2016 года сервис перевел на английский язык одно из названий террористической группировки «Исламского государства» как «Саудовская Аравия».

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Microsoft заплатит пользователям за отказ от Google
 Самое значимое
В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложениеВ Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
Instagram запустил собственные фильтры для селфиInstagram запустил собственные фильтры для селфи
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
PowerPoint научился переводить презентации в реальном времениPowerPoint научился переводить презентации в реальном времени
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Instagram для Android теперь будет работать в офлайн-режимеInstagram для Android теперь будет работать в офлайн-режиме
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Partner news
 Статьи
Большая десятка

Главные игровые новинки 2017 года

 Самое читаемое в разделе
Армянская игра Shadowmatic теперь доступна на Android
Начались поставки переизданного Nokia 3310
Продажи Samsung Galaxy Note 8 могут стартовать 28 апреля
Следующая версия Android может получить название Oreo
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Швейцарии запустили гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы Завод располагается недалеко от Цюриха. Для высасывания углекислого газа применяется технология DAC (Direct air capture), прямой захват и очистка воздуха
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
В Армении может открыться центр Института Гете Вопрос основания Центра Института Гете был обсужден в контексте возможностей распространения в Армении немецкого языка наряду с уже действующим в Армении Центром изучения немецкого языка.
«Пробка» ресторатора-армянина вошла в топ-5 лучших заведений Петербурга Ресторан «Пробка» известного российского ресторатора-армянина, ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Арама Мнацаканова вошел в рейтинг топ-100 заведений Санкт-Петербурга, составленный Antenna Daily.