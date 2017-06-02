Microsoft заплатит пользователям за использование поисковика Bing вместо Google
2 июня 2017 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft запустила программу вознаграждения за использование поисковика Bing.
Компания пошла на такой шаг в попытках переманить юзеров Google. Пока программа работает для жителей Великобритании, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Для того чтобы начать получать бонусы, пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковый запрос юзер получит подарочные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании, в том числе в Windows и Xbox.
Также в программе предусмотрены несколько уровней: новички смогут зарабатывать не боле 10 очков в день, продвинутые пользователи — до 50 очков.
В апреле пользователи сети обратили внимание на то, что сервис машинного перевода Bing, принадлежащий одноименному поисковику Microsoft, начал переводить U.S.A. как «Российская Федерация». В действительности ошибка появилась из-за особенностей алгоритма одобрения варианта перевода. По этой причине в августе 2016 года сервис перевел на английский язык одно из названий террористической группировки «Исламского государства» как «Саудовская Аравия».
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