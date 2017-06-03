Гол Мхитаряна в финале ЛЕ признан лучшим в мае

PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна против «Аякса» в финале Лиги Европы признан лучшим голом МЮ в мае месяце. Об этом говорится на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Гол Мхитаряна, забитый в Швеции набрал 68% голосов, опередив удар Джошуа Харропа против «Кристал Пэлас» (21%), и гол со штрафного Маркуса Рэшфорда в игре против «Сельты» (8%).

Ранее полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал рекордсменом английского клуба по количеству забитых голов в розыгрыше Лиги Европы.Отличившись в финальном матче ЛЕ против «Аякса» (2:0), Мхитарян довел число своих голов до 6, обогнав таких игроков клуба как Криштиану Рональду, Руд Ван Нистелрой, Дуайт Йорк и Уейн Руни