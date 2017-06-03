Гол Мхитаряна в финале ЛЕ признан лучшим в мае (видео)
3 июня 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна против «Аякса» в финале Лиги Европы признан лучшим голом МЮ в мае месяце. Об этом говорится на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».
Гол Мхитаряна, забитый в Швеции набрал 68% голосов, опередив удар Джошуа Харропа против «Кристал Пэлас» (21%), и гол со штрафного Маркуса Рэшфорда в игре против «Сельты» (8%).
Ранее полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал рекордсменом английского клуба по количеству забитых голов в розыгрыше Лиги Европы.Отличившись в финальном матче ЛЕ против «Аякса» (2:0), Мхитарян довел число своих голов до 6, обогнав таких игроков клуба как Криштиану Рональду, Руд Ван Нистелрой, Дуайт Йорк и Уейн Руни
Самое значимое
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» за который выступает капитан сборной Армении Генрих Мхитарян, стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале
Чемпионами в Белоруссии стали Арсен Арутюнян (весовая категория 57 кг) и Гегам Галстян (65 кг)
Partner news
Сюжет
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Концерт Элтона Джона в Грузии: Названы дата продажы и стоимость билетов Легендарный британец выступит на сцене нового концертного зала Black Sea Arena на курорте Уреки
Финальный сезон «Игры престолов» может выйти в 2019 году Блойс рассказал, что в настоящее время главным является выпуск седьмого сезона и написание сценария и выход восьмого сезона
Танкян планирует организовать музыкальный фестиваль в Армении По словам Танкяна, он хочет сделать больше для Армении и сейчас думает о возможности музыкального фестиваля в стране
ООН расширил санкции против КНДР Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении КНДР. Соответствующая резолюция, подготовленная США, была принята единогласно 2 июня.