PanARMENIAN.Net - Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян планирует организовать музыкальный фестиваль в Армении. Об этом сам фронтмен рок-группы заявил в интервью AFP.

По словам Танкяна, он хочет сделать больше для Армении и сейчас думает о возможности музыкального фестиваля в стране.

Солист выразил надежду, что Армения может быть не только редким направлением для восточных артистов, но и стать частью Европейского летнего фестиваля, в рамках которого в страну приедут различные группы.

«Я всегда мечтал об организации международного музыкального фестиваля в Армении»,- сказал Танкян, пишет Yahoo News.

«Я бы хотел найти время для вопросов искусства и музыки наравне с тем, что занимаюсь политическими и социальными вопросами»,- подчеркнул певец.

Говоря о большом концерте System of a Down в Армении в 2015 году, посвященном 100-летней годовщине Геноцида армян, Танкян сказал, что смотря на молодых армян, пришедших на концерт, и вспоминая своих предков, переживших Геноцид, в тот момент он рассматривал свою группу как «часть катализатора между старым и новым».

«Было ощущение, будто вся наша карьера была выстроена только для одного этого концерта»,- заключил Танкян.

Рок-группа System Of A Down (SOAD) осенью 2014 года заявила о начале нового мирового турне в память о жертвах Геноцида армян, старт которому был дан 13 декабря в концертном зале The Forum в Лос-Анджелесе. Далее в апреле 2015 года группа выступила в Великобритании (10 апреля), Германии (13 апреля), Франции (14 апреля), Бельгии (16 апреля), Нидерландах (16 апреля) и России (20 апреля). А 23 апреля – за день до столетней годовщины Геноцида армян в Османской империи, группа дала открытый концерт в Ереване, на площади Республики. Концертное турне прошло под слоганом Wake up the souls (Разбудите души).