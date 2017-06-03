Том Круз объявил название продолжения «Лучшего стрелка»

PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Том Круз анонсировал полное название сиквела военного боевика «Лучший стрелок». Актер сообщил, что картина будет называться «Лучший стрелок: Маверик».

«Стилистически и по тону продолжение не будет отличаться от первой части. У нас будут знакомые всем мелодии, сейчас я уже могу вам это сказать. Ну, и пилоты возвращаются с еще более мощными машинами. И дух соперничества между ними никуда не денется. А называться фильм будет «Лучший стрелок: Маверик». Я считаю, что цифры не нужны», - сказал он. Круз отказался уточнить детали сюжета, пишет KinoNews со ссылкой на Access Hollywood.

По неподтвержденной пока информации, основным претендентом на должность постановщика считается Джозеф Косински, который ранее снял фантастический боевик «Обливион» с участием Тома Круза. Сиквел «Лучшего стрелка» собираются финансировать студии Paramount и Skydance Pictures.

Релиз оригинальной картины состоялся в 1986 году. В центре сюжета пилоты американских ВВС, участвующие в целой серии опасных и романтических приключений. Создатели «Лучшего стрелка» многие годы стремились создать продолжение, но лишь в 2016 году работы сдвинулись с мертвой точки.