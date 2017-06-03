Взрыв в Иране: МИД Армении уточняет, есть ли армяне среди пострадавших
3 июня 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Армении уточняет, есть ли армяне среди пострадавших при взрыве в торговом центре в иранском городе Шираз. Об этом сообщил PanARMENIAN.Net пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Мы направили запрос в посольство, ждем ответа», – сказал он.
Ранее иранские СМИ сообщали, что мощный взрыв прогремел в торговом центре в городе Шираз. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла. По предварительным данным ранены 32 человека, 15 из них госпитализированы.
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