В Карабахе прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой
3 июня 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В соответствии с планом подготовки министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) на 2017 год, с 29 мая по 2 июня прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.
Цель учений – проверка действий личного состава во время боевых действий, их готовности к разгрому вооруженных группировок противника.
Отмечается, что к учениям были привлечены одно из дислоцированных на южном направлении соединений и находящиеся к нему в подчинении воинские части. В ходе учений учитывались как особенности боевых действий во время Апрельской войны 2016 года, так и характер возможных действий противника.
Отмечается также, что 2 июня состоялся этап боевой стрельбы, за учениями наблюдал также министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.
По завершении учений состоялась церемония награждения, в ходе которой наиболее отличившиеся военнослужащие были удостоены грамот, нагрудных значков и ценных подарков.
На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
Самое значимое
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов
В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей
Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Слишком разнервничавшись от перспективы, Азербайджан призывал сопредседателей Минской группы ОБСЕ «предпринять меры по предотвращению очередной провокации Армении»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами.
В деле о теракте в Манчестере появился новый подозреваемый: Он стал 17-м по счету В районе Рашолм на северо-востоке Манчестера в ночь на 3 июня был задержан 24-летний мужчина, сообщила британская полиция
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева Инцидент произошел в ночь на 2 июня, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник.
«Ювентус» и «Реал» сыграют финал Лиги Чемпионов: Перед матчем В столице Уэльса в Кардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».