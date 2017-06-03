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В Карабахе прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой

В Карабахе прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой
3 июня 2017 - 14:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В соответствии с планом подготовки министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) на 2017 год, с 29 мая по 2 июня прошли полковые тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах.

Цель учений – проверка действий личного состава во время боевых действий, их готовности к разгрому вооруженных группировок противника.

Отмечается, что к учениям были привлечены одно из дислоцированных на южном направлении соединений и находящиеся к нему в подчинении воинские части. В ходе учений учитывались как особенности боевых действий во время Апрельской войны 2016 года, так и характер возможных действий противника.

Отмечается также, что 2 июня состоялся этап боевой стрельбы, за учениями наблюдал также министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

По завершении учений состоялась церемония награждения, в ходе которой наиболее отличившиеся военнослужащие были удостоены грамот, нагрудных значков и ценных подарков.

На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

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