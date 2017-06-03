Концерт Элтона Джона в Грузии: Названы дата продажы и стоимость билетов
3 июня 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный британский певец и композитор Элтон Джон 16 сентября даст концерт в Грузии.
Продажа билетов на концерт стартует 29 июня, стоимость - начиная от 150 лари (около $62).
Легендарный британец выступит на сцене нового концертного зала Black Sea Arena на курорте Уреки.
Билеты можно будет проибрести на сайте tkt.ge.
Элтон Джон - британский рок-певец, композитор и пианист. Рыцарь-бакалавр (1997), кавалер ордена Британской империи (CBE, командор, 1995). Оказал заметное влияние на развитие легкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone.
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