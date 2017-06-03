МО Карабаха: За неделю ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз
3 июня 2017 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
За минувшую неделю ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 300 раз, на различных участках линии соприкосновения применяя также 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что распространяемые в течение последних дней Азербайджаном сведения о том, что якобы на линии соприкосновения уничтожен командно-наблюдательный пункт армянских вооруженных сил, не соответствуют действительности.
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