МО Карабаха: За неделю ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 300 раз

PanARMENIAN.Net - На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС в период с 28 мая по 3 июня оперативная обстановка была относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

За минувшую неделю ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 300 раз, на различных участках линии соприкосновения применяя также 82-мм минометы и станковые противотанковые гранатометы.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что распространяемые в течение последних дней Азербайджаном сведения о том, что якобы на линии соприкосновения уничтожен командно-наблюдательный пункт армянских вооруженных сил, не соответствуют действительности.