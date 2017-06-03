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В Германии возобновили рок-фестиваль: Подозрения о теракте не подтвердились

В Германии возобновили рок-фестиваль: Подозрения о теракте не подтвердились
3 июня 2017 - 14:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Крупнейший музыкальный фестиваль в Германии Rock am Ring продолжится по заявленной ранее программе. Организаторы рассказали на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook, что подозрения относительно террористической угрозы не подтвердились.

Полицейские подтвердили, что следственные мероприятия по делу прекращены.

Среди хедлайнеров фестваля — Rammstein и System of a Down.

По словам организаторов, полиция разрешила возобновить фестиваль после длительных поисков и прочёсывания территории. Они отметили, что мероприятие продолжится по запланированной программе, и ещё раз отблагодарили посетителей фестиваля за дисциплинированность и уважение, передает tjournal.

Согласно программе на сайте Rock am Ring, 3 июня на сценах фестиваля выступят группы Sum 41, Suicide Silence, Machine Gun Kelly и ещё около 30 музыкантов. Всего на мероприятие должны приехать около 85 групп и артистов.

2 июня полиция прервала первый день музыкального фестиваля Rock am Ring из-за угрозы теракта. Вскоре немецкие СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали двух сотрудников фирмы, занимающейся обслуживанием мероприятия, по подозрению в подготовке теракта.

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Tjournal: Организаторы Rock am Ring объявили о продолжении музыкального фестиваля
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