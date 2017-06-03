Армянский шахматист Грант Мелкумян на 0.5 очка отстает от лидера ЧЕ
3 июня 2017 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский шахматист Грант Мелкумян на 0.5 очка отстает от лидера на чемпионате Европы по шахматам.
На проходящем в Минске мужском чемпионате Европы по шахматам украинский гроссмейстер Юрий Кузубов в 4 туре победил Арташеса Минасяна и единолично возглавил турнирную таблицу. 18 шахматистов, в том числе представитель Армении Грант Мелкумян, отстают от лидера на 0.5 очка.
Габриел Саргсян, Арташес Минасян, Арман Пашикян, Мануел Петросян, Тигран Арутюнян и Арман Микаелян набрали по 3 очка.
По итогам первенства континента 22 лучших шахматиста получат право участия в Кубке мира.
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