Новые «Трансформеры» будут короче последних трех фильмов франшизы
3 июня 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер Майкл Бэй опроверг ранее прошедшую информацию о том, что продолжительность пятой части «Трансформеров» - «Последнего рыцаря» составит около трех часов.
В своем Twitter режиссер написал, что хронометраж пятой части экшен-франшизы будет сильно меньше, чем у последних трех фильмов, передает «Кинопоиск».
Пока самой длинной картиной о Трансформерах остается «Эпоха истребления». На ее просмотр потребуется 165 минут. Дальше идут триквел «Темная сторона луны» (154 минуты) и «Месть павших» (150 минут).
Таким образом, получается, что «Последний рыцарь» будет идти меньше «Мести павших», но больше первых «Трансформеров» — они шли 143 минуты.
Официальный синопсис, опубликованный в феврале этого года, выглядит так: «Люди и Трансформеры снова в состоянии войны. Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего будущего погребен в секретах прошлого, в скрытой истории появления Трансформеров на Земле. Спасение нашего мира легло на плечи необычной команды — Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского лорда (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок)».
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