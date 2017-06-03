// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Новые «Трансформеры» будут короче последних трех фильмов франшизы

Новые «Трансформеры» будут короче последних трех фильмов франшизы
3 июня 2017 - 16:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Режиссер Майкл Бэй опроверг ранее прошедшую информацию о том, что продолжительность пятой части «Трансформеров» - «Последнего рыцаря» составит около трех часов.

В своем Twitter режиссер написал, что хронометраж пятой части экшен-франшизы будет сильно меньше, чем у последних трех фильмов, передает «Кинопоиск».

Пока самой длинной картиной о Трансформерах остается «Эпоха истребления». На ее просмотр потребуется 165 минут. Дальше идут триквел «Темная сторона луны» (154 минуты) и «Месть павших» (150 минут).

Таким образом, получается, что «Последний рыцарь» будет идти меньше «Мести павших», но больше первых «Трансформеров» — они шли 143 минуты.

Официальный синопсис, опубликованный в феврале этого года, выглядит так: «Люди и Трансформеры снова в состоянии войны. Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению нашего будущего погребен в секретах прошлого, в скрытой истории появления Трансформеров на Земле. Спасение нашего мира легло на плечи необычной команды — Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского лорда (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок)».

Ссылки по теме:
Kinopoisk.ru: Пятые «Трансформеры» будут короче предыдущих трех фильмов франшизы
 Самое значимое
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюстК 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля АзнавураПервый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Авишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизироватьАвишай Коэн о предстоящем ереванском концерте: Буду импровизировать
Израильский джазмен, контрабасист, композитор, певец Авишай Коэн 31 мая выступит в Концертном зале имени Арама Хачатуряна вместе со своим трио.
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена ЭстлундаГлавный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда
Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был»
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Страдания «маленького человека»

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Президент Грузии: Имидж правительства под ударом Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами.
В деле о теракте в Манчестере появился новый подозреваемый: Он стал 17-м по счету В районе Рашолм на северо-востоке Манчестера в ночь на 3 июня был задержан 24-летний мужчина, сообщила британская полиция
В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева Инцидент произошел в ночь на 2 июня, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник.
«Ювентус» и «Реал» сыграют финал Лиги Чемпионов: Перед матчем В столице Уэльса в Кардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».