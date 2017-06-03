«Ювентус» и «Реал» сыграют финал Лиги Чемпионов: Перед матчем

PanARMENIAN.Net - В столице Уэльса вКардиффе 3 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

В случае победы «Реала», команда станет первым клубом в истории Лиги чемпионов, выигравшим трофей дважды подряд, в свою очередь, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в 39 лет надеется взять главный еврокубок впервые в карьере.

Примечательно, что для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана предстоящий финал Лиги чемпионов против «Ювентуса» станет пятым. Два раза он проиграл в финале ЛЧ, будучи игроком «Ювентуса», затем дважды выиграл с «Реалом» — как футболист и как тренер.

Перед матчем

Тем временем на официальном сайте УЕФА сообщается, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что его подопечные весь год «работали ради этого момента».

«Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь «Реал» – действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились за год, – репетиция перед финалом Лиги чемпионов. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать трофей.Люди говорят, что «Ювентус» проиграл шесть финалов. Я это слышал, но это история. Не надо думать о том, что было 15, 20 или 50 лет назад. Нас ждет новый матч», - сказал Аллегри.

В свою очередь, Зинедин Зидан заявил, что шансы в финале у команд равны.

«Мы хорошо знакомы с давлением. Мы всегда фавориты, хотя в финалах их нет. Шансы равны. Мы много матчей проиграли, так что я хорошо знаком с поражениями. То же самое касается «Ювентуса». Постараемся показать свою игру. Знаем, что нам будет противостоять прекрасная команда. Все любители футбола хотят увидеть хороший финал. Не собираемся ничего менять в своей игре. Мы будем делать то, что делали всегда, а дальше посмотрим», - сказал Зидан.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон также заявил, что команда верит в свои силы и имеет шансы переписать историю.

«Мы верим в свои силы, но не расслабляемся. «Реал» привык побеждать в финалах, в то время как мы в нескольких уступили. Этот матч хорош тем, что у нас есть шанс переписать историю», - сказал Буффон.

«Ювентус» и «Реал» в 19-й раз сыграют в ЛЧ: у обеих команд по 8 побед. В последний раз команды встречались в полуфинале-2014/15. Тогда по сумме двух встреч «Ювентус» вышел в финал, где проиграл «Барселоне». «Реал» сыграет в 15-м финале Лиги чемпионов в своей истории и может выиграть турнир в 12-й раз. «Ювентус» сыграет в решающем матче в девятый раз. «Бьянконери» проиграли последние 4 финала ЛЧ (всего 6 поражений).