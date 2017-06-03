В Тбилиси облили краской мемориал Гейдара Алиева
3 июня 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестные облили краской мемориал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Тбилиси.
Инцидент произошел в ночь на 2 июня, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник, сообщает Грузия-online со ссылкой на Imedi.
В МВД пока не комментировали произошедшее.
Причины произошедшего неизвестны, однако грузинские СМИ связали инцидент с оппозиционным азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, который исчез из Тбилиси при неизвестных обстоятельствах и оказался на территории Азербайджана, где его арестовали.
Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.
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Фото: Jam-news
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