В деле о теракте в Манчестере появился новый подозреваемый: Он стал 17-м по счету

PanARMENIAN.Net - В деле о теракте, совершенном 22 мая во время концерта на стадионе «Манчестер Арена», появился еще один, 17-й по счету, подозреваемый.

В районе Рашолм на северо-востоке Манчестера в ночь на 3 июня был задержан 24-летний мужчина, сообщила британская полиция, пишет Deutsche Welle.

В настоящее время под стражей остаются 11 человек, подозреваемых в причастности к этой террористической атаке. Еще шесть были отпущены на свободу.

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, еще 75 были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным следствия, взрыв совершил 22-летний Салман Абеди, готовившийся к теракту около года. Следователи считают, что Абеди действовал не в одиночку.