Президент Грузии: Имидж правительства под ударом

PanARMENIAN.Net - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что имидж правительства страны находится под ударом, и властям следует дать «адекватные ответы» на вопросы возникающие как в грузинском обществе, так и за его пределами. Об этом глава государства заявил на встрече с сотрудниками Службы государственного аудита.

Маргвелашвили также отметил, что все лица занимающие высокие посты, включая и его самого, «работают в режиме кризисного менеджмента», и случай с азербайджанским журналистом, является одной из причин такого положения.

«Всего несколько дней назад исчез человек и вдруг появился в Баку. И все общество, подобно ребенку, которому показали фокус, должно сидеть и думать как могло такое произойти, что человек из пункта «А», оказался в пункте «Б».

Я не знаю, кого нам надо спрашивать, Вадачкория (грузинский иллюзионист — ред.) или Копперфильда, как происходит исчезновение из точки «А» и появление в точке «Б». Оказывается мы должны спокойно сидеть и ждать, чем завершатся процедуры», — заявил президент, передает Грузия-Online.

Информация о пропаже Мухтарлы распространилась 30 мая. Позже супруга Мухтарлы и его адвокат Эльчин Садыгов заявили, что его похитили в Тбилиси и тайно доставили в Баку. В этом, якобы, могли участвовать представители грузинских спецслужб, переодетые в гражданскую форму.

Ранее сообщалось, чтонеизвестные облили краской мемориал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Тбилиси.