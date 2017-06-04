Концерт Дорна в Ереване: Фанаты поднялись на сцену к певцу
4 июня 2017 - 00:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный украинский певец Иван Дорн 3 июня дал концерт в столице Армении. Открытый концерт под хэштегом #Randorn по одноименному альбому певца, выпущенному в 2014 году, состоялся на территории торгово-развлекательного комплекса Dalma Garden Mall.
Концерт начался с разогрева местных диджеев, сам Дорн поднялся на сцену в 21:30 и исполнил известные песни из разных альбомов. После полуторачасовой программы певец объявил о завершении концерта и ушел со сцены. Однако фанаты не разошлись и стали звать Дорна. Как и было задумано, певец вернулся и исполнил свой новый англоязычный хит из последнего альбома, записанного в США, - Collaba. Во время исполнения песни на сцену поднялись двое фанатов исполнителя и стали танцевать вместе с ним. Дорн не позволил охранникам снять их со сцены, после чего на сцену стали пробираться остальные зрители. До конца песни на сцене с Дорном танцевали около 50 человек.
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