Пять арабских государств разорвали дипотношения с Катаром
5 июня 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Пять арабских государства — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен и ОАЭ — разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Первым о разрыве отношений с соседней страной заявило островное королевство Бахрейн. В сообщении, которое распространило официальное агентство страны, отмечается, что на такой шаг Манама пошла из-за продолжающейся политики Дохи по «раскачиванию ситуации с безопасностью и стабильностью в Королевстве Бахрейн и вмешательстве в ее дела, в продолжении эскалации и провоцировании в СМИ и поддержки террористической деятельности».
Бахрейн отвел катарским дипломатам 48 часов на то, чтобы они покинули территорию королевства. Кроме того, Манама приостановила авиа- и морское сообщение с Дохой и запретила гражданам Катара посещать Бахрейн. Также власти ввели запрет для своих граждан на посещение Катара, пишет РИА Новости.
Через несколько минут после заявления Бахрейна о разрыве дипломатических отношений с Катаром об аналогичных шагах заявили в Эр-Рияде, Каире и Абу-Даби. Позднее к заявлению присоединилось правительство Йемена.
Саудовская Аравия и Египет также приостановили наземное, авиа- и морское сообщение с соседней страной.
«Правительство Арабской Республики Египет приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Катаром по причине продолжения катарскими властями враждебного поведения в отношении Египта», — заявил официальный представитель египетского МИД.
ОАЭ обвинили Доху, в частности, в поддержке и финансировании «террористических, экстремистских и сектантских группировок во главе с ассоциацией «Братья-мусульмане».
В свою очередь командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о прекращении участия Катара в военной операции в Йемене «из-за поддержки Дохой незаконных группировок, «Аль-Каиды» и ИГ.
Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном. При этом на самой встрече саудовские власти от имени всех гостей осудили Тегеран за его «враждебную политику» и пригрозили адекватным ответом.
Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира опубликовали хакеры. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Тегераном действительно принадлежат эмиру.
Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить свою политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.
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