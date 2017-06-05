Бегунья Гаяне Чилоян - победительница первенства Балканских стран по атлетике
5 июня 2017 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стамбуле прошел юношеский чемпионат Балканских стран по атлетике. Представительница Армении Гаяне Чилоян в беге на 100 м стала чемпионкой с результатом 12.28.
Эллада Алавердян в беге на 2000 м с препятствиями завоевала бронзовую медаль (11.10:76). Еще один представитель Армении Ангелина Авакян заняла 8-е место в беге на 800 м (2.19:13).
В соревнованиях юношей Давид Саргсян в беге на 100 м с результатом 11.83 занял 12-е место, а Юра Хачатрян на аналогичной дистанции с результатом 11.96 оказался 14-м. Давид выступил также на дистанции 400 м, где занял 8-е место (50.93).
В командном зачете девушки заняли 8-е место, юноши – 14-е, пишет пресс-служба НОК Армении.
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что у армянских юных спортсменов наблюдается значительный прогресс.
«Я довольна результатами, несмотря на то, что в день соревнований сильный ветер мешал нашим ребятам. Они стабильно показывают свои результаты», - отметила Шахбазян.
В первенстве Балканских государств приняли участие атлеты из 17 стран. Армению представили Гаяне Чилоян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Давид Саргсян и Юра Хачатрян.
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