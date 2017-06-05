В Тбилиси проходят совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции
5 июня 2017 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В соответствии с соглашением между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси проводятся совместные учения спецназа трех стран под названием «Кавказский орел». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает haqqin.az.
Учения продлятся до 14 июня.
О проведении совместных учений 22 мая в Тбилиси договорились министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Леван Изория.
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