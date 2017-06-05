В Тбилиси проходят совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции

PanARMENIAN.Net - В соответствии с соглашением между министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси проводятся совместные учения спецназа трех стран под названием «Кавказский орел». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает haqqin.az.

Учения продлятся до 14 июня.

О проведении совместных учений 22 мая в Тбилиси договорились министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Леван Изория.