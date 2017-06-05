В Карабахе ожидается двухзначный экономический рост
5 июня 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост. Об этом сказал журналистам премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) Араик Арутюнян.
По его словам, в 2016 году урожайность была рекордной, однако и в этом году они ожидают неплохие результаты. Арутюнян отметил, что, если в 2016 году экономический рост составил 9%, то в этом они ожидают двухзначные цифры, передает Sputnik-Армения.
«Несмотря на апрельские события, многие инвесторы не прекратили вкладывать средства в Арцах», — сказал Арутюнян.
По его словам, основными направлениями для инвестиций стала горная промышленность и гидроэнегетика. Несколько ГЭС были сданы в эксплуатацию в конце 2016 года.
«Мы стали страной, которая не только удовлетворяет свои потребности в электроэнергии, но и начали и будем продолжать увеличивать объемы экспорта в Армению», — отметил Арутюнян.
Кроме того, по словам премьера, в последние месяцы увеличились объемы строительства, развиваются рыбные хозяйства, растет поток туристов.
Несмотря на все сложности, в 2016 году в Нагорно-Карабахской Республике удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях и зарегистрировать рост ВВП на уровне 9.2%, превысив показатели всех стран региона. На это указывают данные социально-экономических показателей, опубликованные статистической службой НКР.
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