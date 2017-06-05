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Ереван в топ-10 городов для туристических поездок на летний уик-энд

Ереван в топ-10 городов для туристических поездок на летний уик-энд
5 июня 2017 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в топ-10 городов для туристических поездок россиян на летний уик-энд. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат.

Первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на летние выходные, составляют: Ереван, Минск, Прага, Тбилиси, Баку, Таллин, Рига, Вильнюс, Барселона и Рим.

Отмечается, что с 10 по 12 июня в РФ «длинные» выходные (три выходных дня), так как 12 июня — День России.

В топ-10 городов России, популярных для путешествий на уик-энд летом, вошли: Санкт-Петербург, Казань, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Иркутск, Великий Новгород и Коломна.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования отелей в летние месяцы. По данным агентства, туристы путешествуют по России на летние выходные в среднем на 2.5 дня и тратят на отдых 3.5 тысячи рублей в сутки.

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