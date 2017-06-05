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Пассажиропоток аэропортов Армении с начала года вырос на 30%

Пассажиропоток аэропортов Армении с начала года вырос на 30%
5 июня 2017 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-мае 2017 года обслужили 875.011 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 30.5 %. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

В мае 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 198 182 пассажиров, что выше показателя за май 2016 года на 34.5%.

В январе-мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 27.7 %, а в «Шираке» – 319.5 %.

За первые 5 месяцев 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 9341, что на 81.5 % больше, чем в 2016 году.

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