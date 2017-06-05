Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе

PanARMENIAN.Net - Генерал-майор турецкой армии Айдоган Айдын, погибший при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны, воевал в Нагорном Карабахе (Республика Арцах) на стороне Азербайджана, следует из фотографии ODA TV.

Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Партии националистического движения Турции Энгин Алан.

31 мая Генштаб ВС Турции сообщил о гибели 13 военнослужащих при крушении вертолета в провинции Ширнак на юго-востоке страны. В числе погибших - генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена.

«Тридцать первого мая в 20.55 при взлете, столкнувшись с ЛЭП, потерпел катастрофу вертолет типа Сougar AS 532, в котором находилось 13 человек. По полученной информации, они погибли», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета.