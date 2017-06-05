В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»

PanARMENIAN.Net - Четырнадцатый международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в 2017 году пройдёт в Ереване с 9 по 16 июля.

В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».

По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, кинофестиваль «Золотой абрикос» не только праздником кино, но и искусства, культуры и настроения.

«Фестиваль займет важное место в концепции развития кино, которая разрабатывается сегодня, поскольку это не только фестиваль, но и площадка, где представители киноиндустрии могут общаться, обмениваться мыслями и бизнес-программами. Она может сыграть большое значение в деле развития кино в Армении», - сказал Амирян на пресс-конференции 5 июня.

При этом он отметил, что, несмотря на серьезные финансовые сложности, фестиваль не уступит предыдущим, а наоборот, будет отличаться своей географией и высоким качеством, поскольку в нем участвуют серьезные продюсерские центры.

По его словам, фестиваль во многом пройдет благодаря содействию сотового оператора VivaCell-MTS, поскольку только за счет госсодействия фестиваль провести было бы невозможно.

В свою очередь генеральный директор VivaCell-MTS Ральф Йирикян отметил, что фестиваль является важным мероприятием, которое позволяет заявить об Армении во всеуслышание в различных уголках мира.

«Мы продолжим поддерживать фестиваль, поскольку верим, что он оправдывает свою миссию и она не ограничивается только Арменией, а позволяет заявить всему миру, что мы можем проводить глобальные кинофестивали, которые дают положительный заряд обществу», - сказал Йирикян, передает «Новости-Армения».

Как отметил учредитель и бессменный председатель ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос», Народный артист Армении, режиссер Арутюн Хачатрян, на фестивале будет представлено более 100 фильмов, многие из которых являются лучшими мировыми премьерами 2017 года.

«Фильмы для фестиваля в 2017 году выбирали в том числе, и армянские зрители, которые приняли участие в голосовании в преддверии фестиваля. Армянскому зрителю будут представлены восемь фильмов с Каннского кинофестиваля, победители Берлинского, Роттердамского, Венецианского кинофестивалей», - сказал Хачатрян.

При этом он отметил рост и активизацию армянской киноиндустрии. В частности, по его словам, если на первом «Золотом абрикосе» с трудом были представлены две армянские картины, то сегодня в программу включены 45 армянских фильмов, еще около 50 лент не вошли в фестивальную программу.

В 2017 году традиционно на фестивале будет представлен звездный состав, причем звезды будут не только на красной дорожке, в том числе, среди членов жюри. Планируется открыть сразу три «звезды» армянских кинодеятелей на площади Шарля Азнавура в Ереване. В 2017 году на площади появятся звезды Фрунзе Довлатяна (армянский актер, кинорежиссер, сценарист. Народный артист СССР (1983) – ред.), Юрия Ерзнкяна (режиссер, сценарист, художник, автор и сценарист киноверсии «Хатабала» – ред.), а также Сергея Исраеляна (армянский оператор, сценарист и режиссер – ред.).

Что касается жюри «Золотого абрикоса», то оно традиционно будет состоять из авторитетных представителей киноиндустрии, в их числе оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия), также ведутся переговоры о визите директора Канадского киноцентра в Армению.

Фестиваль уже традиционно открывается классическими лентами армянского кино. В 2017 году кинофестиваль откроет армянский немой художественный фильм «Хас-пуш» (1927 года), поставленный Амо Бек-Назаровым по мотивам рассказов Раффи «Носящие шелк» и Вртанеса Папазяна «Персия при Каджарах».

При этом фильм будет представлен в новом музыкальном сопровождении, которое специально для фестиваля создал музыкант Ваагн Айрапетян.

Закроет кинофестиваль документальный фильм Джо Берлингера «Намерение уничтожить» (Intent to Destroy), рассказывающего о Геноциде армян. Премьера фильма состоялась в апреле в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

Автор фильма, основанного на эпической кинокартине Терри Джорджа «Обещание» (The Promise), Джо Берлингер бросает взгляд на Геноцид армян после столетия его отрицания со стороны Турции и ее стратегических союзников. В нем представлены материалы о людях, переживших Геноцид, документальные кадры о Геноциде, а также о событиях того времени. Берлингер лично приедет на показ своего фильма в Армению, а также проведет мастер-классы.

В 2017 году при поддержке посольства Китая Минкультуры Армении приобрел четыре передвижных кинотеатра, которые будут использованы в ходе кинофестиваля.

Помимо традиционных площадок в столице в семи точках будут представлены передвижные кинотеатры, где также будут демонстрироваться фестивальные картины. Кроме того, некоторые из фильмов – участников кинофестиваля в дальнейшем будут показаны в регионах Армении.

Специально для открытых площадок будут подобраны наиболее «легкие» фильмы, в том числе, музыкальные картины.