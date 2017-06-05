С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess

PanARMENIAN.Net - В Норвегии стартует один из сильнейших турниров в истории Norway Chess (9 туров). Об этом сообщили в Федерации шахмат Армении.

В турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Аронян, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.

Первый классический игровой день 5 июня, а 6 июня постучат в блиц 3'+2, по итогам которого определятся стартовые места в таблице.