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С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess

С участием Ароняна в Норвегии стартует Norway Chess
5 июня 2017 - 18:11 AMT

PanARMENIAN.Net - В Норвегии стартует один из сильнейших турниров в истории Norway Chess (9 туров). Об этом сообщили в Федерации шахмат Армении.

В турнире принимает участие 10 сильнейших шахматистов: Карлсен, Со, Крамник, Каруана, Вашье-Лаграв, Аронян, Ананд, Накамура, Карякин, Гири.

Первый классический игровой день 5 июня, а 6 июня постучат в блиц 3'+2, по итогам которого определятся стартовые места в таблице.

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